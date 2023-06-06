Haberler Basketbol Türk Telekom 81-92 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türk Telekom 81-92 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı sürüyor. Pınar Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom'u 92-81 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 22:45
Türk Telekom 81-92 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 92-81 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

İlk periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Delgado ve Angola ile ilk üç dakikada 9 sayı buldu. Konuk ekibe Rıdvan Öncel ile bulduğu 4 sayıyla karşılık veren Türk Telekom, savunmada istediği sertliği gösteremedi ve mücadelenin ilk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 12-6 üstünlüğüyle geçildi. Grant, Taylor ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan Türk Telekom'a, Delgado, Vitto Brown ve Angola'dan bulduğu sayılarla izin vermeyen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe katı savunma yaparak başlayan konuk ekip, ilk dört dakikada Türk Telekom'a sadece iki sayı imkanı tanıdı. Bu süreçte Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Delgado ve Mc Collum ile bulduğu sayılarla farkı 15'e (19-34) çıkardı. Bu dakikadan sonra Sestina, Grant, Jones, Bouteille ve Taylor'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom'a, Mc Collum, Delgado ve Angola ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 46-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası Pınar Karşıyaka'nın 59-51 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine boyalı alanda sert savunma yapan Türk Telekom, Taylor, Grant ve Bouteille'nin sayılarıyla farkı 3 sayıya (64-67) indirdi. Mücadelenin üçüncü periyodu Pınar Karşıyaka'nın 67-64 üstünlüğüyle bitti.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'ın sayılarıyla 33. dakikada 72-72 eşitliğe getirdi. Bu dakikadan sonra Delgado, Vitto Brown ve Jaylon Brown'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı yeniden 8 sayıya (77-85) çıkaran Pınar Karşıyaka, çekişmeli geçen mücadeleyi 92-81 kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

Mücadelenin üçüncü müsabakası 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan mücadeleyi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da izledi. Kafkas'a müsabaka öncesi Türk Telekom forması hediye edildi.

DİĞER
Son dakika haberi: İşte Arda Turan'ın ilk transferi! Sürpriz isim geliyor...
7,5 aylık hamile olan Aslı Enver karnı burnunda ortaya çıktı! Ortalığı salladı! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın...
Fırtına Başakşehir'de kayıp!
Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta?
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka basketbol maçı saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi!
YKS ne zaman? YKS sınav giriş yeri sorgulama 2023
2023 YKS ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var 22:47
Pınar Karşıyaka seriyi eşitledi! Pınar Karşıyaka seriyi eşitledi! 22:45
Fırtına Başakşehir'de kayıp! Fırtına Başakşehir'de kayıp! 21:52
G.Saray Icardi transferini açıkladı! G.Saray Icardi transferini açıkladı! 21:45
Kartal Konyaspor maçına hazır! Kartal Konyaspor maçına hazır! 21:27
TFF yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı! TFF yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı! 21:15
Daha Eski
Benzema'nın yeni takımı resmen açıklandı! Benzema'nın yeni takımı resmen açıklandı! 21:13
Beşiktaş yıldız isme veda etti! Beşiktaş yıldız isme veda etti! 21:05
Erman Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! Erman Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! 21:03
Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz’dan adaylık açıklaması! Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz’dan adaylık açıklaması! 20:19
Çağdaş Atan: Transfer tahtası bir an önce açılmalı Çağdaş Atan: Transfer tahtası bir an önce açılmalı 20:18
Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali! Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali! 20:16