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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Dyshawn Pierre'den Final Four açıklaması!

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague play-off'larında mücadele eden ve Olympiakos'la seriyi 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Dyshawn Pierre yaptığı açıklamada, "Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:46
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Dyshawn Pierre'den Final Four açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'u sahasında 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada 17 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan ve galibiyette önemli rol oynayan Dyshawn Pierre, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pierre, "Aynı tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir önceki maçı son saniyede yediğimiz üç sayılık basket ile kaybetmiştik. Geçmişe bakarak yaşayamayız. 5'inci maça hazırız. Onların sahalarında gerçekten çok zor bir mücadele olacak. Bugün oynadığımız şekilde devam etmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"DETAYLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

9 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacakları serinin 5'inci ve son maçıyla ilgili de düşüncelerini aktaran 29 yaşındaki basketbolcu, "Doğru şeyleri yapmamız ve detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç planımıza sadık kalmalıyız. Bunu uyguladığımızda ne kadar doğru işlediğini görüyoruz. Serinin ilk maçında 3'üncü periyotta çok sayı yemiştik, 5'inci maçta bunu yapmamamız gerekiyor. Geçen maçta bunu kontrol altına almıştık. Önümüzdeki maçta da hücumda aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM DÖRTLÜ FİNAL'E KALIRIZ VE TARAFTARLARIMIZ DA ORADA OLUR"

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferin kendileri için çok değerli olduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur. Türkiye Ligi'nin normal sezon maçlarında ve play-off'ta da onlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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