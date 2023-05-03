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İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi...

Son dakika spor haberi: EuroCup finalinde İspanua'nın Gran Canaria takımıyla karşılaşacak olan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Önder Külçebaş, flaş açıklamalarda bulundu. Külçebaş, "Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada getirdi. İdmana geç kalıyorduk. Sonrasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik, hocamız gidip sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Boyunlukla idmanı yaptırdı." dedi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:25
İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki ikinci en büyük kupası 7DAYS EuroCup'ta geçen yıl olduğu gibi Türkiye yine bir takımıyla finalde yer almayı başardı. Kariyerinde başantrenörlük seviyesinde ikinci kez takım çalıştıran Erdem Can, Türk Telekom'a müthiş bir sezon yaşatıyor. Türkiye Ligi'nde lider durumda bulunan Mavi-Beyazlılar, şimdi de Avrupa kulvarında finale kalmayı başardı. B Grubu'nu 2. bitirerek son 16'lı turuna kalan Türk Telekom sırasıyla; Germani Brescia (77-69), çeyrek finalde, grup 3.'süUlm'yi (86-76) ve yarı finalde de A Grubu lideri Poremety'i deplasmanda (76-74) yenerek final biletini aldı.

STATÜ GEREĞİ DEPLASMANDA OYNANACAK

Türk Telekom'un şampiyonluk yolundaki rakibi ise İspanyol ekibi Gran Canaria oldu. Gran Canaria, EuroCup yarı finalinde bir başka İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı yenerek finale çıktı. Dev karşılaşma, Kanarya Adaları'nda Gran Canaria'nın ev sahipliğinde oynanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, normal sezonu B grubunda ikincilikle tamamlarken aynı grupta yer aldığımız Gran Canaria ise Türk Telekom'un önünde lider tamamlamıştı. Ve bu nedenle, statü gereği, saha avantajı Gran Canaria da olduğu için kupa mücadelesi Kanarya Adaları'nda oynanacak.

SKANDAL OLAYLAR

Dev maç öncesi ise skandal bir olayın meydana geldiği öğrenildi. Temsilcimizi taşıyan otobüs şoförünün yaptıklarını Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş aktardı. Külçebaş şoförün yolu bilerek uzattığını ve bilerek yaptığı bir hareketten dolayı Erdem Can'ın boynunu incittiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Bizi salona getiren otobüs şoförü, 10 dakikalık yolu 40 dakikada getirdi. İdmana geç kalıyorduk. Sonrasında radyonun sesini açtı. Kısmasını birkaç defa rica ettik, hocamız gidip sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hocamız kafasını cama çarparak boynunu incitti. Boyunlukla idmanı yaptırdı, buradan da acil bir şekilde sedye ile hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama bunun sorumlusu hesabını verecek. Şunu da söyleyeyim, koçumuz maça çıkacak."

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