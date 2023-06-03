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Fenerbahçe Beko 108-66 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 108-66 mağlup ederek seride öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 20:29
Fenerbahçe Beko 108-66 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.

Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

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