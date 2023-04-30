Kısa kısa haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkim'i 95-85 yendi. Merkezefendi de G.Antep Basket'i 95-91 mağlup etti.
Anadolu Efes'li Bryant Dunston trafik kazası geçirdi. Anadolu Efes, ABD'li oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bildiride "Dunston müşahede altında tutulmaktadır" denildi.
Türk Telekom Basketbol Takımı çalıştırıcısı Erdem Can, meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi.
FIBA, Türkiye'nin Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını duyurdu. 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek Ön Eleme Turnuvası İstanbul'da olacak.