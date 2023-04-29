Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye'de düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Türkiye'nin Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

FIBA; 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ev sahibi olarak İstanbul şehrinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, Avrupa'da Olimpiyat Ön Elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak. 1 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek kura çekimi sonrasında, Avrupa'dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye kura çekiminde 2. torbada yer alacak. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak grup karşılaşmalarında 2, 3, 6 ve 7 numaralı torbalarda yer alan takımlar mücadele edecek. (Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, İzlanda ve İsveç)

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvaları'nda, çoğunluğu Dünya Kupası Eleme Grupları'ndan olmak üzere toplam 40 takım yer alacak. A Erkek Milli Takımımız ile birlikte Avrupa Kıtası'ndan Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna; Afrika Kıtası'ndan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Kamerun, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus ve Uganda; Amerika Kıtası'ndan Arjantin, Bahamalar, Kolombiya, Küba, Panama, Şili, Uruguay ve Virgin Adaları; Asya Kıtası'ndan Bahreyn, Çin Taipei, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kore, Suriye ve Suudi Arabistan mücadele edecek. Bu takımlardan 28'i ikinci tur grup maçlarında oynayan, ancak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanamayan takımlar ile kalan 12 takım ikinci tura yükselemeyen ancak ülke puanı üst sıralardaki takımlardan oluşmaktadır.

Avrupa Kıtası'ndan 16, Amerika, Afrika ve Asya Kıtaları'ndan da 8'er takım organizasyonda mücadele edecek. Avrupa Kıtası'ndan 2, diğer kıtalardan ise 1'er takım FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım yer alacak. Eleme Turnuvaları'nda mücadele edecek 24 takım, 6'şar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te yapılacak.

