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Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildi!

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine TIR dorsesi devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son durumuna ilişkin Anadolu Efes'ten de açıklama geldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 13:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 16:07
Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildi!

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Efes Kulübü, oyuncunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadeleri kullanıldı.


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