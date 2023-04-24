Haberler Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2 kupayı kazanmak istiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2 kupayı kazanmak istiyor

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın milli basketbolcusu Merve Aydın, sezonu iki kupayla noktalamak istediklerini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 17:02
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2 kupayı kazanmak istiyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 5. kez mücadele ettikleri finalde ilk kez kupaya uzanan sarı-lacivertliler, kutlamalara zaman bulamadan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne döndü.

Avrupa şampiyonu olduktan 2 gün sonra Süper Lig'de yarı final serisine başlayan Fenerbahçe, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0'la geçerek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde ise Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile eşleşti. Final serisinin ilk 2 maçına Mersin temsilcisi ev sahipliği yapsa da sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaları kayıpsız geçerek durumu 2-0 yaptı.

Serinin üçüncü maçına yarın çıkacak Fenerbahçe'nin tecrübeli oyun kurucusu Merve Aydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Merve, "Bu mutluluğu kelimelerle ifade edemeyeceğim. Böyle anlamlı bir dönemde bu başarıyı elde etmek büyük bir gurur. Takım olarak bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başından bugüne kadar çok iyi çalıştık. Bu emeklerimizin karşılığını alarak kupayla taçlandırdık." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin daha önce Avrupa Ligi'ni 4 kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki oyun kurucu, şunları kaydetti:

"Daha önce 4 kez final kaybetmemiz bir baskıdan çok motivasyon oldu. Hak edilmiş ancak son anda kaçırılmış ve bir türlü gelmemiş bir kupaya, 'Artık bu bizim. Ne gerekiyorsa yapacağız ve onu kazanacağız.' motivasyonuyla çıktık. 'Yine aynı şeyler olur mu?' diye düşünmedik. Çok iyi bir takım olduğumuzun farkında, bunun öz güveniyle, sonucun lehimize olacağından şüphe duymadan maça çıktık. Bu da sonuca fazlasıyla yansıdı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bugüne kadar verdiği emekleriyle Avrupa Ligi şampiyonluğunu çoktan hak eden bir camia. Ben bu sezon katıldım ama bu başarıyı elde ettiğimiz için camia adına çok mutluyum."

- "Bir hedefimiz daha var"

Merve Aydın, Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'i de kazanarak çifte şampiyonluklu kutlama yapmak istediklerini dile getirdi.

Yoğun fikstür nedeniyle Avrupa şampiyonluğunu kutlamaya vakit bulamadıklarını anlatan sarı-lacivertli basketbolcu, "Hedefimize ulaştık ama bir hedefimiz daha var. O da Türkiye Ligi'ni kazanmak. Kupayı kazandık ve şampiyon bir takım gibi mücadele etmek çok önemli. En büyük motivasyonumuz sezonu çifte kupa ile tamamlamak. Avrupa Ligi şampiyonluğunu kutlamaya zaman olmadı ama vakti gelince kutlayacağız. Mental olarak çok güçlüyüz. Çok yoğun bir fikstür, yorgunluk var ama çıkıp gereğini yapıyoruz. Biz buyuz, Fenerbahçe'yiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

DİĞER
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR saat kaçta ve Süper Lig 31. hafta maçı hangi kanalda oynanacak? Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! Burnundan operasyon geçirdi
F.Bahçe'ye yıldız isimden müjde! Ayrılıyor
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avantaj Fenerbahçe'nin
And. Efes yine kayıp: 63-66
ÖTV O ARAÇLAR İÇİN KALDIRILDI!
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konya Trabzonspor hazırlıklarına başladı! Konya Trabzonspor hazırlıklarına başladı! 17:18
Milli futbolcu o takıma gidiyor! Milli futbolcu o takıma gidiyor! 17:16
Sıcak gelişme! Gomis için karar verildi Sıcak gelişme! Gomis için karar verildi 17:08
F.Bahçe sezonu 2 kupayla noktalamak istiyor! F.Bahçe sezonu 2 kupayla noktalamak istiyor! 17:02
F.Bahçe'ye yıldız isimden müjde! Ayrılıyor F.Bahçe'ye yıldız isimden müjde! Ayrılıyor 17:01
Antalyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu Antalyaspor - Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu 16:19
Daha Eski
Fatih Terim ameliyat edildi! İşte sebebi Fatih Terim ameliyat edildi! İşte sebebi 16:03
Kayserispor'da Thiam fırtınası! İlk kez üçledi Kayserispor'da Thiam fırtınası! İlk kez üçledi 15:59
İngilizler duyurdu! Keita ve G.Saray... İngilizler duyurdu! Keita ve G.Saray... 15:32
G.Saray'dan flaş karar! Gomis... G.Saray'dan flaş karar! Gomis... 14:50
G.Saray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı! G.Saray'da Beşiktaş derbisi mesaisi başladı! 14:43
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 14:42