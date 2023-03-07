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Darüşşafaka Lassa: 105-104 UCAM Murcia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta ertelem maçında temsilcimiz Darüşşafaka Lassa, İspanya'nın UCAM Murcia takımı ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka Lassa mücadeleden 105-104 galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 00:16
Darüşşafaka Lassa: 105-104 UCAM Murcia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Lassa, iki uzatma devresi sonunda İspanya'nın UCAM Murcia takımını 105-104 mağlup etti.

Karşılaşmanın normal süresi 86-86 eşitlikle sona ererken, ilk uzatma periyodu da 93-93 tamamlandı.

Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetine ulaştı.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 17, Starks 10, McCullough 4, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 13, Mooney 27, White 14, Canberk Kuş 7, Hakan Sayılı, Yeboah

UCAM Murcia: Anderson 9, Bellas 2, McFadden 25, Pustovyi 17, Trice 24, Andronikashvili 4, Diop 1, Jelinek, Luther 9, Radovic 8, Rojas 5, Sakkho

1. Periyot: 17-18

Devre: 34-46

3. Periyot: 53-69

Normal süre: 86-86

Beş faulle oyundan çıkanlar: 42.25 Ercan Osmani (Darüşşafaka Lassa), 45.28 Rojas (UCAM Murcia)

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