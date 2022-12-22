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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Basketbol son 16 turuna kalan grup liderleri ile son 16 turu için mücadele edilecek play-in aşaması eşleşmeleri belli oldu. Türk ekiplerden Galatasaray Nef'in direkt son 16 turuna kaldığı organizasyonda, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ise play-in'de yer alacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 12:46
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlanırken, direkt son 16 turuna kalan grup liderleri ile son 16 turu için mücadele edilecek play-in aşaması eşleşmeleri belli oldu.

Türk ekiplerden Galatasaray Nef'in direkt son 16 turuna kaldığı organizasyonda, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ise play-in'de yer alacak.

Bahçeşehir Koleji, Belçika'dan Filou Oostende, Darüşşafaka, Portekiz'den Benfica, Pınar Karşıyaka, İspanyol UCAM Murcia, TOFAŞ ise Yunanistan'dan AEK ile son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16'ya kalacağı turda Bahçeşehir Koleji hariç diğer Türk temsilcileri ilk maçlarını ve gerekirse son müsabakalarını deplasmanda, ikinci müsabakalarını ise Türkiye'de oynayacak. Bahçeşehir Koleji ise birinci ve gerekirse üçüncü karşılaşmasını İstanbul'da, ikinci maçını ise Belçika'da yapacak.

TOFAŞ, son 16 turu vizesi aldığı takdirde Galatasaray Nef'le K Grubu'nda yer alacak. Darüşşafaka ile Pınar Karşıyaka da rakiplerini yenmesi halinde son 16 turu L Grubu'nda birlikte mücadele edecek.

Diğer play-in eşleşmeleri şöyle:

Hapoel Atsmon Holon (İsrail)-Igokea m:tel (Bosna Hersek)

MHP Riesen (Almanya)-Limoges CSP (Fransa)

JDA Bourgogne Dijon (Fransa)-Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)-PAOK mateco (Yunanistan)

Son 16 turu grupları

Organizasyonda son 16 turunda oluşacak gruplar şöyle:

I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Hapoel Atsmon Holon/Igokea m:tel, JDA Bourgogne Dijon/Peristeri.

J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji/Filou Oostende, Rytas Vilnius/PAOK mateco.

K Grubu: Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK/TOFAŞ, MHP Riesen/Limoges CSP.

L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia/Pınar Karşıyaka, Benfica/Darüşşafaka.

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