Galatasaray Nef Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray Nef, Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu son iki sezondur Pınar Karşıyaka forması ile ligimizde mücadele eden uzun oyuncu Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi. Yeni oyuncumuza Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, aynı zamanda 26 Haziran (bugün) doğum günü olan oyuncumuza başarılarla dolu nice seneler diliyoruz."