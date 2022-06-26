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Galatasaray Nef Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray Nef bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 20:08
Galatasaray Nef Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray Nef, Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu son iki sezondur Pınar Karşıyaka forması ile ligimizde mücadele eden uzun oyuncu Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi. Yeni oyuncumuza Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, aynı zamanda 26 Haziran (bugün) doğum günü olan oyuncumuza başarılarla dolu nice seneler diliyoruz."

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