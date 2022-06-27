Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe Beko Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe Beko, uzun pozisyonuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:10
Fenerbahçe Beko Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı. Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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