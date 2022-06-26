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Fenerbahçe Beko Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen 29 yaşındaki milli oyun kurucu Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 12:03 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 12:28
Fenerbahçe Beko Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Scottie Wilbekin transferini bitirdi. Milli oyun kurucu Scottie Wilbekin geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de çıktığı 35 maçta 15.4 sayı 2.1 ribaund 4.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Fenerbahçe resmi hesabında yapılan açıklamada:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. açıklamalarında bulundu.

SCOTTIE WILBEKIN KİMDİR?

5 Nisan 1993 tarihinde Florida Gainesville'de dünyaya gelen Scottie Wilbekin, kolej kariyerinde Florida Üniversitesi forması giydi. Oldukça başarılı bir kolej kariyerinin ardından 2014 yılında Avustralya'nın Cairns Taipans takımında forma giyen Wilbekin, 2015'in Mart ayında ise Yunanistan'ın AEK ekibine transfer oldu ve sezonu burada tamamladı.

2015-2016 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka forması giymeye başlayan Scottie Wilbekin, tam üç sezon boyunca bu ekibin formasını başarıyla terletti. Wilbekin, Darüşşafaka formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında EuroLeague tecrübesi yaşarken, 2017-18 sezonunda ise EuroCup'ta boy gösterdi. Darüşşafaka'nın bu sezonda elde ettiği EuroCup şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Wilbekin, 2017-18 EuroCup normal sezonunda, yarı finallerde ve final MVP ödülünü aldı. 19.7 sayı ortalamasıyla EuroCup'ta sezon lideri olan Wilbekin, aynı zamanda kendisine EuroCup'ın en iyi beşinde de yer buldu.

Scottie Wilbekin, 2018 yazında Türk pasaportu alarak Milli Takımımızda da forma giymeye başladı ve 2018 Dünya Kupası'nda Milli Takımımızla yer aldı.

2018 yazında İsrail'in EuroLeague'deki temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Scottie Wilbekin, bu takımla 124 EuroLeague karşılaşmasında boy gösterdi. Aynı zamanda Maccabi'yle üç İsrail şampiyonluğu yaşayan Wilbekin, Avrupa'nın en değerli guardlarından biri olarak kendisini kabul ettirdi.

Scottie Wilbekin, kariyeri boyunca 175 EuroLeague karşılaşmasına çıkarak 13.5 sayı (%47.3 iki sayı, %37.1 üç sayı, %86 serbest atış), 3.4 asist, 2.0 ribaund, 1.2 top çalma ve 12.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

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