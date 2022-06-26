Galatasaray Nef Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı!

Türkiye Basketbol Play-off yarı final serisinde Anadolu Efes'e elenen sarı kırmızılılar yeni sezon takımını inşa ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Ionikos Nikas takımında forma giyen 22 yaşındaki kısa forvet oyuncusuyla anlaştı.

Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, 201 cm boyundaki kısa forvet Muhaymin Mustafa ile sözleşme imzaladı. Son iki sezondur Yunanistan Ligi'nde Ionikos Nikaias takımında forma giyen oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.

Ionikos Nikaias formasıyla Muhaymin Mustafa 8.4 sayı, 4.6 ribaund, 1.3 asist performansı sergiledi.