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Fenerbahçe 60 - 66 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yarı final play-of serisinin ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 66-60 mağlup etti. Yalova Terma City’nin katkıları ile Yalova'ya ev sahipliği yapan karşılaşmada Galatasaray seride öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 16:24
Fenerbahçe 60 - 66 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final play-of serisinin ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 66-60 mağlup etti. Yalova Terma City'nin katkıları ile Yalova'ya ev sahipliği yapan karşılaşmada Galatasaray seride öne geçti.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'nde yarı-final karşılaşması ile başladı. Yalova'da oynanılan karşılaşmada Galatasaray ezeli rakibini 66-60 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-Off Yarı Final 2. karşılaşması yarın saat 16.00'da Yalova'da oynanacak.

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