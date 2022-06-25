Fenerbahçe 60 - 66 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yarı final play-of serisinin ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 66-60 mağlup etti. Yalova Terma City'nin katkıları ile Yalova'ya ev sahipliği yapan karşılaşmada Galatasaray seride öne geçti.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'nde yarı-final karşılaşması ile başladı. Yalova'da oynanılan karşılaşmada Galatasaray ezeli rakibini 66-60 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig Play-Off Yarı Final 2. karşılaşması yarın saat 16.00'da Yalova'da oynanacak.