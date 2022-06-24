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TRANSFER HABERLERİ | Pierria Henry Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya Jonathan Motley ve Samet Geyik gibi isimler takviye edilirken bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak geride bıraktığımız sezonda elde edilen şampiyonlukta büyük katkısı olan Pierria Henry ile yollar ayrıldı. Oyun kurucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanarya'ya veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 01:25
TRANSFER HABERLERİ | Pierria Henry Fenerbahçe Beko'ya veda etti!

Dimitris Itoudis'i başantrenörlüğe getiren Fenerbahçe Beko, kadrosunu Johnathan Motley ve Samet Geyik gibi iki isimle güçlendirdi. Sarı Lacivertliler'de bugün ise bir ayrılık yaşandı. Geçen yaz Bitci Baskonia'dan Fenerbahçe Beko'ya katılan Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla veda etti.

"Koşulsuz sevgi için herkese teşekkür ederim" diyerek sözlerine başlayan Pierria Henry, "Sezon başında kuzenimi ve sezon boyunca sevdiklerimi kaybettiğimde beni kucukladınız ve bu harika ailenin bir parçası olmama izin verdiniz. Başından beri şampiyon olmamız sır değildi ve şampiyon olmamız kaderimizdi. Zorluklara karşı birlikte durmasaydık asla güçlü bir şekilde bitiremezdik. Bu, sadece (tartışmalı Avrupa'nın en iyi takımını) yenmemizi değil, aynı zamanda hepimizin bildiği şeye dönüşmemize izin verdi! (Avrupa'nın en iyi takımı) Bir grup iyi kalpli insanla çevrili olduğum için son derece minnettarım ve kutsanmış durumdayım. Tüm çalışan kardeşlerime. Bu sezondan çok şey öğrenip, kazandım. Harika bir deneyim yaşadım, vahi, harika, eğlenceli, bir sürü harika anı. Tekrar buluşana kadar bu benim şimdiyik vedam. Sonsuz minhnetle, sevgiyle ve şampiyonluk mentalitesiyle" ifadelerini kullandı.

Haziran 2021'de Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katılan oyun kurucu, Sarı Lacivertliler ile toplam 28 EuroLeague karşılaşmasında süre aldı. Senegalli oyun kurucu, maç başına 7.9 sayı, 3.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

The Athletic'in Washington Wizards muhabiri John Robbins, Pierria Henry'nın Washington Wizards'ın hafta sonu düzenleyeceği basketbol kampının katılımcılarından biri olacağını duyurdu.

İŞTE PIERRIA HENRY'NİN PAYLAŞIMI


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