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Anadolu Efes Ante Zizic transferini resmen açıkladı

Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, Maccabi Playtika'dan ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'in transferini resmen açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 13:31
Anadolu Efes Ante Zizic transferini resmen açıkladı

Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'dan ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Ribola Kastela'da başlayan Zizic, sonrasında Cibona, Gorica ve Darüşşafaka'da görev aldı. 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'a imza atan Zizic, 2020'de ise Maccabi Playtika'ya transfer oldu.

Hırvatistan Milli Takımı ile 2014'te Türkiye'nin ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Zizic, bir sene sonra 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bu kez gümüş madalya kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 31 maça çıkan Zizic, 12,2 sayı, 5 ribaunt ortalamaları yakaladı. Hırvat pivot, İsrail liginde ise maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaunt üretti.

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