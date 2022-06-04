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Finale son bilet

ING Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde bugün 5. maç oynanacak. Fenerbahçe Beko daha önce Darüşşafaka'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı. Rakibi bugün belli olacak. Bir tarafta THY Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, karşısında Pistiolis yönetiminde coşan Galatasaray Nef. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak maç 19.00'da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Finale son bilet
ING Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde bugün 5. maç oynanacak. Fenerbahçe Beko daha önce Darüşşafaka'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı. Rakibi bugün belli olacak. Bir tarafta THY Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, karşısında Pistiolis yönetiminde coşan Galatasaray Nef. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Galatasaray serinin ilk maçını kazanmıştı. Ardından Anadolu Efes 2 maç alarak öne geçmişti. 4. maçı alan Aslan seriyi son maça taşımıştı.
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