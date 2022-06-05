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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in şampiyonluk için mücadele edeceği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 14:41
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç

7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç

9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç

11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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