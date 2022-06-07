Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off final 1. maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 12:30
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 7 Haziran Salı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

8. KEZ PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE KARŞILAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde dev darbe! Büyük engel çıktı: 'Türkiye'ye gitme'
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı boşanıyor! Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan ikilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'ten dev transfer!
Laso’nun durumu stabil
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" "Etnospor Kültür Festivali ülkemiz için çok önemli" 12:15
Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? Almanya - İngiltere maçı saat kaçta? 12:14
Anadolu Efes'ten dev transfer! Anadolu Efes'ten dev transfer! 11:58
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor 11:12
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:07
Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! 11:03
Daha Eski
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:57
Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... 09:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 09:14
Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... 09:04
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:14
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13