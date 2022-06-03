Aslan'ın inadı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında G.Saray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Dış atışlardan isabet bulan G.Saray'a, boyalı alandan kaydettiği sayılarla karşılık veren Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Cimbom, farkı kapatsa da Efes, soyunma odasına 43-42 üstün gitti. İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği G.Saray, 66-64 önde tamamladı. Son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan G.Saray, Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36'da farkı 8 sayıya çıkardı: 82-74. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, sahadan 86-81 galip ayrıldı. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede beşinci ve son müsabaka, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yarın saat 19.00'da yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.