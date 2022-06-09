Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede oynanacak?? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 2. karşılaşmasında, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i misafir edecek. Üç galibiyetin sahibi olan alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 2. maçın detayları sporseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının saati ve yayınlanacağı kanala dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 9 Haziran Perşembe saat 20.30'da başlayacak maç, Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

3. KARŞILAŞMADA ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez finalde kozlarını paylaşacak. İlk maçın galibi olan Fenerbahçe, galibiyeti elinde tutmak için oynarken; Anadolu Efes şampiyonluğu ele geçirmek için mücadele edecek.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride, 3. karşılaşma 11 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak..