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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko, sahasında oynadığı 2 maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçti. Anadolu Efes kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 19:00
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe play-off final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'dan itibaren TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım zorlu mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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