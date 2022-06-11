Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe play-off final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'dan itibaren TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım zorlu mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.