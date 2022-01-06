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Kartal potada galip: 73-72

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İsrail'de Hapoel U-Net Holon'u 73-72 yendi. Whitehead, müsabakada kaydettiği 21 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Kartal potada galip: 73-72
Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İsrail'de Hapoel U-Net Holon'u 73-72 yendi. Whitehead, müsabakada kaydettiği 21 sayıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı. Play-in turunun ikinci maçı, 12 Ocak Çarşamba günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.
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