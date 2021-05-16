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: 67 - : 83 | Anadolu Efes yarı finalde!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında , deplasmanda 'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:58
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83 | Anadolu Efes yarı finalde!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında , deplasmanda 'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: , ,

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 2, 18, , 4, 25, , 6, 5, 7, Muhammet Doğan Şenli

Anadolu Efes: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 3

1. Periyot:16-16

Devre: 23-38

3. Periyot: 44-56

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