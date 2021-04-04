Son dakika spor haberi: Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediye: 110-70 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 13.00'te başladı. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçta rakibini 110-70 mağlup etti. Galatasaray'da Jordan Crawford 30, Pierre Jackson ise 27 sayı kaydetti.
Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı Büyükçekmece Basketbol maçında 105-101 mağlup olmuştu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde Pınar Karşıyaka ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.