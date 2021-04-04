Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediye: 110-70 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -HDI Sigorta Afyon Belediye: 110-70 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri... , 'in 27. haftasında karşılaştığı 'ni 110-70 mağlup etti. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediye: 110-70 | MAÇ SONUCU

, 'nin 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşma saat 13.00'te başladı. Sarı-kırmızılı takım, kritik maçta rakibini 110-70 mağlup etti. 'da 30, ise 27 sayı kaydetti.

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı maçında 105-101 mağlup olmuştu. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

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