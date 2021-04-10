Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişide corona virüsü tespit edildi. Sarı-lacivertli ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin Real Madrid maçının ardından yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."



