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Son dakika spor haberleri: 'da corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişide corona virüsü tespit edildi. Sarı-lacivertli ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin maçının ardından yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin 'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."


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