Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 81 - 70 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 81 - 70 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Ligi'nde heyecan 25. hafta maçları ile devam ediyor. Günün önemli maçında evinde 'u konuk etti. Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 81-70 üstünlüğü ile tamamlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 15:14
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 81 - 70 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NG Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında , konuk ettiği 'u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 19. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Maça O'Quinn'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında iki takım da skor üretemedi ve 5. dakika aynı skorla geride kaldı. Boyalı alandan üst üste sayılar bulan Büyükçekmece Basketbol, top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında 7. dakikada beraberliği sağladı: 11-11. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken topu iyi paylaşarak basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne oldu. Büyükçekmece Basketbol, boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya aynı şekilde karşılık verdi. Son dakikaları serbest atışlarla geçilen bu periyodu sarı-lacivertliler 41-39 önde bitirerek devreyi üstün kapattı.

İkinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Büyükçekmece Basketbol karşısında çeyrek boyunca ve O'Quinn ile etkili olan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-54 önde gitti.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 81-70 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: , ,

Fenerbahçe Beko: Kenan Sipahi 13, 1, 8, 12, O'Quinn 25, 7, 3, 10, 2

Büyükçekmece Basketbol: 20, 8, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver, Olaseni 12, Ömer Utku Al 8, Eldridge 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Mert Celep 12

1. Periyot: 23-20

Devre: 41-39

3. Periyot: 64-54

SON DAKİKA