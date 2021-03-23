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Başkanı , erkek basketbol takımı ile bir araya geldi

Başkanı ile bazı yöneticiler, 'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla buluştu. Koç, takıma yaptığı konuşmada, "Artık son viraja giriyoruz. 'nde müthiş bir seri yakaladık. İnşallah kazasız belasız devam ederiz." dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:20
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı ile bir araya geldi

Başkanı ile bazı yöneticiler, 'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski yöneticilerden 'nin davetiyle 'ta düzenlenen yemeğe Ali Koç'un yanı sıra genel sekreter , erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile basketbol takımı katıldı.

Yemekte konuşan başkan Koç, hem hem de THY 'nde başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Artık son viraja giriyoruz. Avrupa Ligi'nde müthiş bir seri yakaladık. İnşallah kazasız belasız devam ederiz. Kalan 4 maçın mümkünse hepsini ama en azından ikisini alıp, önce play-off sonra da hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Başta hocamıza, tüm teknik kadroya ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yolları açık, şansları bol olsun." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yönetici Sertaç Komsuoğlu ve takım kaptanı , Ömer Temelli'ye oyuncular tarafından imzalanan forması hediye etti.


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