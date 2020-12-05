ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 94-60 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Türk Telekom'u 94-60 yendi.
Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini alırken, Türk Telekom dördüncü kez yenildi.
Maça iyi başlayan ilk beşteki tüm oyuncularıyla sayı üreten Beşiktaş ilk periyotta 15 sayı üstünlük yakaladı: 29-14.
Eksik rakibi karşısında iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 59-29 önde gitti.
Maçın 3. çeyreğinde 81-43'lük skorla farkı 38 sayıya çıkaran Beşiktaş, karşılaşmayı 94-60 kazandı.
Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson da ailesiyle izledi.