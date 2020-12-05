Haberler Basketbol ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 94-60 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 94-60 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 11. haftasında , Akatlar Salonu'nda konuk ettiği 'u 94-60'lık skorla mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı ve siyah-beyazlı futbolcu da ailesiyle mücadeleyi takip etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:45 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:47
ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 94-60 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 11. hafta mücadelesinde , 'u 94-60 yendi.

Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini alırken, Türk Telekom dördüncü kez yenildi.

Maça iyi başlayan ilk beşteki tüm oyuncularıyla sayı üreten Beşiktaş ilk periyotta 15 sayı üstünlük yakaladı: 29-14.

Eksik rakibi karşısında iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 59-29 önde gitti.

Maçın 3. çeyreğinde 81-43'lük skorla farkı 38 sayıya çıkaran Beşiktaş, karşılaşmayı 94-60 kazandı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı ve siyah-beyazlı futbolcu da ailesiyle izledi.

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