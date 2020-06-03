Zalgiris Steve Vasturia'yı transfer etti
Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı transfer etti. 25 yaşındaki sporcu yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı. Zalgiris Kulübü, 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şans bulamayan ve profesyonel kariyerine Almanya'nın ALBA Berlin takımında başlayan Vasturia, daha sonra İspanya ekibi Palencia'da görev almıştı.
Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 2019-2020 sezonunda forma giydiği Almanya takımı Rasta Vechta ile ligde 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
- 03.06.2020
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