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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Zalgiris 'yı etti

Zalgiris Steve Vasturia'yı transfer etti

Litvanya'nın , 'li oyuncu 'yı etti. 25 yaşındaki sporcu yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Litvanya'nın , 'li oyuncu 'yı renklerine bağladı. Zalgiris Kulübü, 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şans bulamayan ve profesyonel kariyerine 'nın ALBA takımında başlayan Vasturia, daha sonra ekibi Palencia'da görev almıştı.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 2019-2020 sezonunda forma giydiği Almanya takımı Rasta Vechta ile ligde 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

  1. 03.06.2020
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