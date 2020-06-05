Galatasaray Doğa Sigorta gelecek yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde!

Galatasaray Doğa Sigorta gelecek yıl FIBA Şampiyonlar Ligi'nde!

ING Basketbol ekiplerinden , önümüzdeki sezondan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını duyurdu.

Uzun yıllardır EuroLeague organizasyonlarında yer alan sarı kırmızılı takım, bu organizasyondan ayrılarak 'nın yolunu tutma kararı aldı. Daha önceden birçok Türk kulübünün yer almayı seçtiği Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroCup'da ter döken Türk kulüplerinden önce TOFAŞ, ardından ise Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk basketboluna, kurulduğu günden bu yana hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün, 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

  1. 05.06.2020
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