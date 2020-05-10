TBF'den açıklama geldi! 'Liglerin durumu...'
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası müsabakaların ne zaman başlayacağına dair kararını yarın vereceğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), corona virüsü nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını yarın açıklayacak. Yönetim kurulu yarın toplanarak ligin geleceği için karar alacak.
Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 10.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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