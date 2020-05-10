TBF'den açıklama geldi! 'Liglerin durumu...'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), corona virüsü nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını yarın açıklayacak. Yönetim kurulu yarın toplanarak ligin geleceği için karar alacak.

Federasyonun resmi internet itesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."