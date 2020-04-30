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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Basketbol Son dakika: TBF'den flaş açıklama! Ligler...

Son dakika: TBF'den flaş açıklama! Ligler...

Son dakika: TBF'den flaş açıklama! Ligler...

Son dakika corona virüsü haberleri... (TBF), , ilgili bakanlıklar ve kulüpler ile görüştükten sonra Basketbol liginin devam edip etmeyeceğinin belli olacağını açıkladı. İşte o açıklama...

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, , ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 17:50
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