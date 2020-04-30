Son dakika: TBF'den flaş açıklama! Ligler...
Son dakika corona virüsü haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüpler ile görüştükten sonra Basketbol liginin devam edip etmeyeceğinin belli olacağını açıkladı. İşte o açıklama...
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 17:50
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TBF'den flaş açıklama! Ligler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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