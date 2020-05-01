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01 Mayıs 2020, Cuma
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Moerman: ’de daha güvendeyim

Moerman: Türkiye’de daha güvendeyim

’in Fransız yıldızı, koronavirüs salgını sürecinde ’nin, ülkesi ’dan daha güvenli olduğunu söyledi.

'nın corona virüsü ile mücadelesindeki başarısına bir alkış da Adrien Moerman'dan geldi. 'in Fransız yıldızı, salgın sürecinde Türkiye'nin, ülkesi 'dan daha güvenli olduğunu belirtti. Fransa'daki vaka sayısının daha fazla olduğunu ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Moerman, "Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü ve Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke" dedi. Salgından dolayı Türkiye'deki istatistiklerin çok daha düşük olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Uçağa binmek, Fransa'da coronaya yakalanmak istemedim" şeklinde konuştu.

  1. 1.5.2020
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