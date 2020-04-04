NBA'den oyunculara %50 maaş kesintisi teklifi
Corona virüsü salgını mali açıdan futbolu etkilediği kadar basketbolu da etkisi altına aldı. NBA'in, basketbolculara 15 Nisan'dan itibaren maaş çeklerinde %50 kesinti yapma teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
Dünyanın önde gelen basketbol ligi NBA'de de corona virüsü krizi yaşanıyor. NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) oyunculara Mayıs ortasından başlayarak yüzde 25 indirim yapılmasını önermişti.
Sporx'in haberine göre; Son olarak NBA'in oyunculara maaş çeklerinde 15 Nisan'dan itibaren yüzde 50 indirim teklifinde bulunduğu bildirildi.
Basketbolcuların planlanan ödemeleri ise 1 Nisan'da kesintisiz olarak gerçekleştirilmişti. Ancak hem NBA hemde NBPA'in gelecek ödemelerinde izleyeceği yol belirsizliğini koruyor.
NBA'in oyuncu sözleşmelerinde corona virüsü salgını nedeniyle öne çıkarabilecekleri bir Mücbir Sebep maddesi de bulunuyor.
- 04.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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