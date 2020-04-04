NBA'den oyunculara %50 maaş kesintisi teklifi

Dünyanın önde gelen basketbol ligi NBA'de de corona virüsü krizi yaşanıyor. NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) oyunculara Mayıs ortasından başlayarak yüzde 25 indirim yapılmasını önermişti.

Sporx'in haberine göre; Son olarak NBA'in oyunculara maaş çeklerinde 15 Nisan'dan itibaren yüzde 50 indirim teklifinde bulunduğu bildirildi.

Basketbolcuların planlanan ödemeleri ise 1 Nisan'da kesintisiz olarak gerçekleştirilmişti. Ancak hem NBA hemde NBPA'in gelecek ödemelerinde izleyeceği yol belirsizliğini koruyor.

NBA'in oyuncu sözleşmelerinde corona virüsü salgını nedeniyle öne çıkarabilecekleri bir Mücbir Sebep maddesi de bulunuyor.