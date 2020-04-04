NBA'den oyunculara corona virüsü nedeniyle %50 maaş kesintisi teklifi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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'den oyunculara %50 maaş kesintisi teklifi

NBA'den oyunculara %50 maaş kesintisi teklifi

salgını mali açıdan futbolu etkilediği kadar basketbolu da etkisi altına aldı. 'in, basketbolculara 'dan itibaren maaş çeklerinde %50 kesinti yapma teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen ligi 'de de krizi yaşanıyor. (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) oyunculara Mayıs ortasından başlayarak yüzde 25 indirim yapılmasını önermişti.

Sporx'in haberine göre; Son olarak NBA'in oyunculara maaş çeklerinde 'dan itibaren yüzde 50 indirim teklifinde bulunduğu bildirildi.

Basketbolcuların planlanan ödemeleri ise 1 Nisan'da kesintisiz olarak gerçekleştirilmişti. Ancak hem NBA hemde NBPA'in gelecek ödemelerinde izleyeceği yol belirsizliğini koruyor.

NBA'in oyuncu sözleşmelerinde corona virüsü salgını nedeniyle öne çıkarabilecekleri bir Mücbir Sebep maddesi de bulunuyor.

  1. 04.04.2020
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