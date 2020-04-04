NBA'in yıldızları bu kez konsol oyununda karşı karşıya geldi!
NBA'de corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından baasketbolcular da evde karantinaya çekildi. Basketbolun yıldızları, bu kez NBA 2K oyununda karşı karşıya geldiler. Oyundaki puanlarına göre sıralanan isimler, turnuva düzenledi.
İlk maçlar sabaha karşı tamamlandı ve alınan sonuçlar şöyle:
-Kevin Durant ile Derrick Jones eşleşti. Milwaukee Bucks'ı alan Derrick Jones, Los Angeles Clippers'ı alan Kevin Durant'i 78-62 yendi.
-Zach LaVine ile DeAndre Ayton karşı karşıya geldi. Houston Rockets'ı alan DeAndre Ayton, Miami Heat'i alan Zach LaVine'i 57-41 mağlup etti.
-Trae Young ile Harrison Barnes mücadele etti. Milwaukee Bucks'ı seçen Trae Young, Toronto Raptors'ı yöneten Harrison Barnes'ı 101-59 yendi.
-Hassan Whiteside ile Patrick Beverley karşı karşıya geldi. Milwaukee Bucks'ı alan Patrick Beverley, LA Lakers'ı seçen Hassan Whiteside'ı 84-54 mağlup etti.
Turnuvayı kazanan sporcu, virüsle mücadele için 100 bin dolar bağış yapacak.
Kevin Durant Brooklyn Nets'te, Derrick Jones Miami Heat'te, Zach LaVine Chicago Bulls'ta, DaAndre Ayton Phoenix Suns'ta, Traye Young Atlanta Hawksta, Harrison Barnes Sacremento Kings'de, Hassan Whiteside Portland Blaziers'te, Patrick Beverley Los Angeles Clippers'ta forma giyiyor.
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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