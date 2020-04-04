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04 Nisan 2020, Cumartesi
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NBA'in yıldızları bu kez konsol oyununda karşı karşıya geldi!

NBA'in yıldızları bu kez konsol oyununda karşı karşıya geldi!

NBA'de corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından baasketbolcular da evde karantinaya çekildi. Basketbolun yıldızları, bu kez NBA 2K oyununda karşı karşıya geldiler. Oyundaki puanlarına göre sıralanan isimler, turnuva düzenledi.

İlk maçlar sabaha karşı tamamlandı ve alınan sonuçlar şöyle:

- ile eşleşti. 'ı alan Derrick Jones, 'ı alan Kevin Durant'i 78-62 yendi.

-Zach LaVine ile DeAndre Ayton karşı karşıya geldi. 'ı alan DeAndre Ayton, 'i alan Zach LaVine'i 57-41 mağlup etti.

- ile mücadele etti. Milwaukee Bucks'ı seçen Trae Young, 'ı yöneten Harrison Barnes'ı 101-59 yendi.

-Hassan Whiteside ile karşı karşıya geldi. Milwaukee Bucks'ı alan Patrick Beverley, LA Lakers'ı seçen Hassan Whiteside'ı 84-54 mağlup etti.

Turnuvayı kazanan sporcu, virüsle mücadele için 100 bin dolar bağış yapacak.

Kevin Durant Brooklyn Nets'te, Derrick Jones Miami Heat'te, Zach LaVine 'ta, DaAndre Ayton 'ta, Traye Young Atlanta Hawksta, Harrison Barnes Sacremento Kings'de, Hassan Whiteside Portland Blaziers'te, Patrick Beverley Los Angeles Clippers'ta forma giyiyor.

  1. 04.04.2020
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