Furkan Korkmaz: ABD'de durum iç açıcı değil
NBA (Amerikan Basketbol Ligi) takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, corona virüsünün birçok can aldığı ABD'deki son durumu anlattı. Phialdelphia şehrinde durumun kötüye gittiğini belirten Furkan Korkmaz, zor günler yaşadıklarını söyledi. İşte detaylar...
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, ABD'de corona virüs salgınının ciddi boyutlara ulaştığını ve durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Ay-Yıldızlı sporcu şu ifadeleri kullandı:
"DURUM İÇ AÇICI DEĞİL"
Amerika'da durum iç acıcı değil. Philadelphia'da da tam rakam veremem ama sayılar yükseliyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.
"KULÜP BİZİMLE İLGİLENİYOR"
Furkan Korkmaz Philadelphia'daki son durum için ise "Kulüp bizimle ilgileniyor. İhtiyaçlarımız gideriliyor. Belli aralıklarla video görüşmesi yapıyoruz. Ben de artık burayı sahiplenmiş durumdayım" diye konuştu.
- 03.04.2020
- Yattara'dan mikrofonlu 'Evde kal' mesajı ''Bize her yer Trabzon'' | İZLEYİN
- Bülent Korkmaz: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum
- Servet Yardımcı: Ligleri en geç ağustos sonunda tamamlayacağız
- Onazi gönülleri böyle fethetti! İstiklal Marşı...
- Tamer Tuna: Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Furkan Korkmaz: ABD'de durum iç açıcı değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.