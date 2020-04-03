Furkan Korkmaz: ABD'de durum iç açıcı değil - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Milli yıldızdan korkutan açıklama!

: 'de durum iç açıcı değil

Furkan Korkmaz: ABD'de durum iç açıcı değil

(Amerikan ) takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu , corona virüsünün birçok can aldığı 'deki son durumu anlattı. Phialdelphia şehrinde durumun kötüye gittiğini belirten Furkan Korkmaz, zor günler yaşadıklarını söyledi. İşte detaylar...

'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu , 'de corona virüs salgınının ciddi boyutlara ulaştığını ve durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Ay-Yıldızlı sporcu şu ifadeleri kullandı:

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİL"
Amerika'da durum iç acıcı değil. Philadelphia'da da tam rakam veremem ama sayılar yükseliyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

"KULÜP BİZİMLE İLGİLENİYOR"

Furkan Korkmaz Philadelphia'daki son durum için ise "Kulüp bizimle ilgileniyor. İhtiyaçlarımız gideriliyor. Belli aralıklarla video görüşmesi yapıyoruz. Ben de artık burayı sahiplenmiş durumdayım" diye konuştu.

  1. 03.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Furkan Korkmaz: ABD'de durum iç açıcı değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA