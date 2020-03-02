A. Efes rakip tanımıyor
Avrupa'da rakip tanımayan Anadolu Efes, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Avrupa'da rakip tanımayan Anadolu Efes, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. ING Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Sigortam.net İTÜ'ye konuk olan lacivert-beyazlılar, salondan 63-49 galip ayrıldı. Yıldız isimlerini dinlendiren Anadolu Efes, Anderson ve Beubois'in hücumdaki etkili oyunuyla maçı kazandı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, deplasmanda üst üste 9. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
- 2.3.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
A. Efes rakip tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.