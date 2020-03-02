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02 Mart 2020, Pazartesi
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A. Efes rakip tanımıyor

A. Efes rakip tanımıyor

Avrupa'da rakip tanımayan , ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Avrupa'da rakip tanımayan , ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. ING 'nin 21. haftasında Sigortam.net İTÜ'ye konuk olan lacivert-beyazlılar, salondan 63-49 galip ayrıldı. Yıldız isimlerini dinlendiren Anadolu Efes, Anderson ve Beubois'in hücumdaki etkili oyunuyla maçı kazandı. 'ın öğrencileri, deplasmanda üst üste 9. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

  1. 2.3.2020
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