A. Efes rakip tanımıyor

Avrupa'da rakip tanımayan Anadolu Efes, ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. ING Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Sigortam.net İTÜ'ye konuk olan lacivert-beyazlılar, salondan 63-49 galip ayrıldı. Yıldız isimlerini dinlendiren Anadolu Efes, Anderson ve Beubois'in hücumdaki etkili oyunuyla maçı kazandı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, deplasmanda üst üste 9. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.