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02 Mart 2020, Pazartesi
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Antep şov yaptı

Antep şov yaptı

Ligde diğer oynanan karşılaşmalarda , Ormanspor'a şans tanımadı.

Ligde diğer oynanan karşılaşmalarda , Ormanspor'a şans tanımadı. Güneydoğu temsilcisi, salondan 102-77 galip ayrıldı. ise deplasmanda 'u 77-62'lik skorla mağlup etti.

  1. 2.3.2020
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