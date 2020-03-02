Antep şov yaptı

Ligde diğer oynanan karşılaşmalarda Gaziantep Basketbol, Ormanspor'a şans tanımadı. Güneydoğu temsilcisi, salondan 102-77 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Türk Telekom'u 77-62'lik skorla mağlup etti.