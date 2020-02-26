Basket Landes 102-64 OGM Ormanspor | MAÇ SONUCU
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz OGM Ormanspor, 8'li tur rövanş maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'e 102-64 yenilerek elendi.
Fransa'nın Landes kentindeki François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya atak başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-29 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını açan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 71-46 önde kapattığı karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.
Basket Landes'ten Mamignan Toure, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu.
OGM Ormanspor, Ankara'da yapılan ilk maçı da 82-79 kaybetmişti.
- 26.02.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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