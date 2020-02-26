Basket Landes 102-64 OGM Ormanspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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102-64 Ormanspor | MAÇ SONUCU

Basket Landes 102-64 OGM Ormanspor | MAÇ SONUCU

Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, 8'li tur rövanş maçında deplasmanda temsilcisi 'e 102-64 yenilerek elendi.

Kadınlar 'ndaki temsilcimiz Ormanspor, 8'li tur rövanş maçında deplasmanda temsilcisi 'e 102-64 yenilerek elendi.

Fransa'nın Landes kentindeki François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya atak başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-29 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını açan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 71-46 önde kapattığı karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.

Basket Landes'ten Mamignan Toure, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu.

OGM Ormanspor, 'da yapılan ilk maçı da 82-79 kaybetmişti.


  1. 26.02.2020
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