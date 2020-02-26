LDLC ASVEL Feminin 78-65 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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78-65 | MAÇ SONUCU

LDLC ASVEL Feminin 78-65 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU

, B Grubu'ndaki 14. ve son maçında temsilcisi 'e deplasmanda 78-65 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler daha önce grup liderliğini garantilemişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda , temsilcisi takımına deplasmanda 78-65 mağlup oldu.

kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, 3. periyotta da rakibinin 54-50'lik üstünlüğüne engel olamadı.

Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.


  1. 27.02.2020
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