LDLC ASVEL Feminin 78-65 Fenerbahçe Öznur Kablo | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague B Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin'e deplasmanda 78-65 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler daha önce grup liderliğini garantilemişti.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımına deplasmanda 78-65 mağlup oldu.
Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.
Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, 3. periyotta da rakibinin 54-50'lik üstünlüğüne engel olamadı.
Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.
Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.
- 27.02.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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