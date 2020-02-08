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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Kazanan İlyasova

Kazanan İlyasova

'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta 'nın takımı , 'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı yendi.

NBA'de'de milli oyuncuların forma giydiği maçta 'nın takımı , 'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı yendi. Ersan mücadeleyi 2 sayı, Furkan ise 12 sayı ile tamamladı.

  1. 8.2.2020
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