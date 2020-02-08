Joffrey Lauvergne’in acı günü

Fenerbahçe Beko'nun Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyoruz" dedi.