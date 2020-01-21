MAÇ SONUCU Darüşşafaka Tekfen 65-63 Partizan NIS - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 65-63

MAÇ SONUCU Darüşşafaka Tekfen 65-63 Partizan NIS

ULEB son 16 turu E Grubu 3. haftasında ilk yarısı 32-30 biten karşılaşmada , temsilcisi 'i 65-63 mağlup etti.

Basketbol Takımı, ULEB son 16 turu E Grubu üçüncü maçında 'nın takımını 65-63 yendi.

Darüşşafaka Tekfen, grubunda ikinci galibiyetini elde etti. Partizan ise ilk yenilgisini aldı.

Hücumda oyuna tutuk başlayan Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 3 sayılık basketiyle 3. dakikayı 3-2 önde geçti. Alan savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran ev sahibi takım, Berk ile bu sefer smaç basket buldu ve 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 8-2. Darüşşafaka Tekfen, zaman zaman hücumda sıkıntı yaşasa da ilk çeyreği 15-12 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda rakibinin alan savunması karşısında pota altında zorlanan Darüşşafaka Tekfen, üst üste hücumlardan boş döndü. Bunu iyi değerlendiren Partizan NIS, Zagorac'in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada 20-18 üstünlük yakaladı. Devrenin son dakikasına kadar 11 adet 3 sayılık atıştan ikisini sayıya çevirebilen Darüşşafaka Tekfen, Jones ve Berk ile üst üste dışarıdan sayılar bularak 29-29 beraberliği sağladı. Gordic'in 3 sayılık basketine engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 32-30 geride gitti.

İkinci yarının ilk 3 dakikasında sayı bulamayan ve 23. dakikada 36-30 geriye düşen Darüşşafaka Tekfen, Berk'in 5 sayısının ardından Jones ile basket bularak 25. dakikada tekrar öne geçti: 39-38. Maçın 3. periyodu da 48-43 yeşil-siyahlı takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Darüşşafaka Tekfen, Sinan'ın basketiyle 33. dakikada farkı 9 sayıya (54-45) çıkardı. Karşılaşmanın son dakikasına 63-62 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 65-63 kazandı.

  1. 21.01.2020
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