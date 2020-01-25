Süper Kanarya!

THY Avrupa Ligi'nin 21. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-64 mağlup etti ve son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı. Bu sezon ilk 8 içindeki bir takımı ilk kez mağlup eden Fenerbahçe, normal sezondaki 9'uncu galibiyetini elde ederken play-off umutlarını da artırdı.