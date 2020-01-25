Süper Kanarya!
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’ndeki kritik mücadelede İtalyan ekibi AX Olimpia Milan’ı 9 sayı farkla yendi. Ülker Salonu’nda kazanan sarı-lacivertli takım, play-off umutlarını artırdı.
THY Avrupa Ligi'nin 21. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-64 mağlup etti ve son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı. Bu sezon ilk 8 içindeki bir takımı ilk kez mağlup eden Fenerbahçe, normal sezondaki 9'uncu galibiyetini elde ederken play-off umutlarını da artırdı.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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