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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Süper Kanarya!

Süper Kanarya!

Beko, ’ndeki kritik mücadelede İtalyan ekibi ’ı 9 sayı farkla yendi. Ülker Salonu’nda kazanan sarı-lacivertli takım, play-off umutlarını artırdı.

'nin 21. maç döneminde Beko, sahasında ağırladığı Armani Exchange 'ı 73-64 mağlup etti ve son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı. Bu sezon ilk 8 içindeki bir takımı ilk kez mağlup eden Fenerbahçe, normal sezondaki 9'uncu galibiyetini elde ederken play-off umutlarını da artırdı.

  1. 25.1.2020
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