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22 Ocak 2020, Çarşamba
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ile 'ne karşı güçlerini birleştiriyor

ULEB ile FIBA Avrupa Ligi'ne karşı güçlerini birleştiriyor

Avrupa Ligleri Birliği (), Ticari Varlıkları'na () karşı Uluslararası Basketbol Federasyonu () ile ortak savunma anlaşması imzaladığını duyurdu.

, ve 'nın da aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen 11 liginin üyesi olduğu 'den yapılan açıklamaya göre, 'nın hakkında 'na bulunduğu şikayete ortak olma kararı alındı. ULEB'in kapalı lig fikrine tamamen karşı olduğu da belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULEB Başkanı Tomas van den Spiegel, "Tüm kulüplerimizin en üst düzeyde rekabet edebilme hakkı olduğuna inanıyoruz ve hangi seviyede olursa olsun her kulüp için uluslararası basketbol hayalini canlı tutmak istiyoruz. ECA kararlarının son yıllarda takvimi nasıl etkilediğini ve ECA'nın organizasyonlarına katılacak kulüpleri belirlemek için etik bir sistemi olmadığını, bu seçimi rastgele yaptığını göz önünde bulundurarak haklarımızı savunmak için harekete geçme gereği hissettik. Bu nedenle ULEB, FIBA'nın ECA'ya karşı Avrupa Komisyonu'na ilettiği şikayete resmen katıldı. Bunun, basketboldaki Avrupa spor modelini koruma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve ECA'nın Avrupa basketboluna, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nasıl zarar verdiğini Avrupa Komisyonu'na açıklamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2016'da FIBA, ve ULEB 'nın organizatörü olan ECA'yı, rekabet karşıtı davranışları ve Avrupa kulüp organizasyonları pazarındaki baskın pozisyonunu kötüye kullanması sebebiyle Avrupa Komisyonu'na resmi olarak şikayet etmişti.

  1. 22.01.2020
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