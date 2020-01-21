MAÇ SONUCU Teksüt Bandırma 82-70 Rasta Vechta

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı 82-70 yendi.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan ev sahibi ekip, Hummer, Kalinoski, Terry ve Şehmus Hazer'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak 3. dakikayı 9-0 önde geçti. Konuk takımın top kayıplarını Kalinoski ve Terry'nin sayılarıyla cezalandıran Bandırma ekibi 7. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 16-7. Aradaki farkı Murphy, Simpson, Young ve Vasturia ile kapatmaya çalışan Alman ekibine fazla sayı şansı vermeyen Teksüt Bandırma, ilk çeyreği 20-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin hemen başında sert savunmasının yanında hızlı hücumda Prewitt ve Hummer ile sayılar bulan Bandırma ekibi, 13. dakikayı 28-18 önde geçti. RASTA Vechta, Young ile dış atışlarda skor ararken, ev sahibi Smith ve Prewitt ile farkın kapanmasına izin vermedi. Raffington ile pota altını iyi kullanan ve sayılar bulan Alman ekibi karşısında Terry ve Smith ile skor üreten Teksüt Bandırma, soyunma odasına 40-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Raffington'un sayılarıyla başlayan konuk ekip, Herkenhoff'un skora katkısı ile 5-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada skoru 46-38'e getirdi. Hızlı ataklarda Hummer ve Terry ile Alman ekibine 5-0'lık seri ile cevap veren Teksüt Bandırma, 26. dakikayı 49-43 üstünlükle geçti. Son 2 dakikaya girilirken Prewitt ve Terry ile pota altını iyi kullanan ve üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takım, periyodu 59-52 önde tamamladı.

Kontrollü oyununu sürdüren Bandırma ekibi, son dakikalarda açılan farkın yanı sıra Hummer ve Kalinoski'nin skora katkısı ile karşılaşmadan 82-70 galip ayrıldı.

Teksüt Bandırma'da Terry 24, Hummer 17, Kalinoski 14 ve Smith 13 sayı ile oynarken, RASTA Vechta'da Young 23, Raffington 15, Simpson 13 sayı üretti.