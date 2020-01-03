Fener nihayet
Fenerbahçe Beko, Pire deplasmanında Olymipakos'u devirerek sezonun 6'ncı galibiyetini elde etti:
Fenerbahçe Beko, Pire deplasmanında Olymipakos'u devirerek sezonun 6'ncı galibiyetini elde etti: 96-87. Maça kötü başlayan sarı-lacivertliler, Melih'in oyuna girmesiyle toparlandı ve 2. deplasman zaferine ulaştı.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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