Aktüel haberler (03.01.20)

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, 17. hafta mücadelesinde Khimki'yi konuk ediyor. İlk yarının son karşılaşması Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

19 Ocak Pazar günü organize edilecek ING All-Star 2020 organizasyonunda, 3 Sayı Yarışması'na katılacak 6 isim şöyle: Freeman, Buğrahan, Wiltjer, Lojeski, Melih ve Kalinoski.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında bugün tek maç oynanacak. Saat 18.00'de Adana ile Çukurova karşılaşacak. İki ekibin de mücadele öncesinde 3'er galibiyeti bulunuyor.

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları elemelerinde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti. 4 Ocak'ta Belçika ile 2 hazırlık maçı yapacağız